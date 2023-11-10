Тихонов не ждет много голов в матче «Крылья Советов» — «Урал»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче между «Крыльями Советов» и «Уралом» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Сейчас «Крыльям» наконец-то попался относительно простой соперник в лице «Урала», который в последний раз выигрывал еще в пятом туре. Атака у «шмелей» сейчас играет слабо, поэтому у команды Осинькина есть хорошие шансы как минимум не проиграть — матч будет проходить на их поле, меньше сложностей с логистикой, меньше давления. При этом больших тоталов я здесь не жду, результативность самарцев в последнее время оставляет желать лучшего», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 11 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками. У команды из Екатеринбурга 16 очков и 12-я строчка.