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Радимов: «Для Гончаренко в «Урале» все может закончиться, как бы Иванов его ни поддерживал»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мыслями в преддверии матча самарского клуба с «Уралом» в 15-м туре РПЛ.

«Тут встречаются две команды, которые находятся явно не на самом пике. Но если от «Крыльев» поначалу никто не ждал, что они будут наверху, а они туда забрались, и им сейчас все-таки полегче. А вот у «Урала» — стремление вниз, это называется. Не самый лучший период, надо что-то делать», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также он считает, что кредит доверия к Виктору Гончаренко в «Урале» не безграничен.

«Ну как можно сказать, что он безграничен? Команда столько игр не выигрывает, проигрывает, скатывается ниже и ниже. Рано или поздно, как бы Иванов ни поддерживал Гончаренко, что в принципе логично и правильно, настанет какой-то предел, и все это может закончиться. Поэтому здесь и сейчас «Уралу» надо набирать очки», — добавил специалист.

Матч между командами пройдет 11 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками. У команды Гончаренко 16 очков и 12-я строчка. 46-летний специалист возглавляет клуб из Екатеринбурга с 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-dlya-goncharenko-v-urale-vse-mozhet-zakonchit-sya-kak-by-ivanov-ego-ni-podderzhival/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Кр. Советов – Урал
 - : -
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Факел – ЦСКА
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Локомотив – Ахмат
 - : -
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Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
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 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
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