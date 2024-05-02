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Байрамян: «Чувствую себя на 27-28 лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что чувствует себя на 27-28 лет.

«Сейчас мне тоже так кажется, что в центре поля играть удобнее. Мне стало комфортно в центре играть, у меня там получается. С мячом больше соприкасаешься, мне нравится. На фланге больше спринтовая работа. Думаю, что с возрастом перейду в центр окончательно. На сколько лет себя чувствую? Думаю, 27-28. Я правда хорошо себя чувствую», — цитирует «РБ Спорт» Байрамяна.

32-летний армянский игрок является воспитанником ростовского клуба. Байрамян за карьеру сыграл 205 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 18 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/horen-bajramyan-chuvstvuyu-sebya-na-27-28-let/
Хорен Байрамян
Футбол
ФК Ростов
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