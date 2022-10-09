Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

9 октября, 21:47

Орещук об отставке Циннбауэра и Цорна: «Если нет результата — нужно уходить»

Экс-спортивный директор «Динамо» Орещук прокомментировал отставки в «Локомотиве»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал кадровые перестановки в «Локомотиве».

В субботу, 8 октября клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.

«Если нет результата, то нужно уходить. Они взяли тактику на омоложение состава, а для этого нужно время. Сам побывал в шкуре Цорна — когда ты меняешь почти всю команду, то стоит ждать. Эти результаты были предсказуемы, потому что не бывает так, чтобы поменял всю команду и сразу все поперло. Я лично сам проходил такое в «Динамо». Наверное, Цорну нужно было самому уходить, как это сделали в свое время мы с Дмитрием Валерьевичем Хохловым, а не ждать увольнения», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-tsornu-nuzhno-by-lo-samomu-uhodit-iz-lokomotiva-a-ne-zhdat-uvol-neniya/
Роман Орещук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Непомнящий: «Баринов имеет право и на более жесткие высказывания»
Орещук считает, что Лоськов и Пашинин найдут общий язык с Галактионовым в «Локомотиве»
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию о согласованном контракте Галактионова с «Локомотивом»
Источник: «Локомотив» согласовал трехлетний контракт с Галактионовым
Керк заявил, что расстроен из-за ухода Цорна из «Локомотива»
Хабаров — о приглашении в «Локомотив»: «Со мной никто не связывался»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» и «Спартак» обошли ЦСКА: турнирная таблица РПЛ

Сергей Белоголовцев: «Я думаю, что «Зенит» все равно не обойти»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости