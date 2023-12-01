Тарханов объяснил, почему считает вероятной победу «Ахмата» над «Спартаком»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Ахмата» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«У «Ахмата» неплохая команда, и он может сейчас обыграть «Спартак». Так бывает иногда. Совсем недавно «Урал», который не побеждал с августа, обыграл «Краснодар», лидировавший в чемпионате на тот момент. Грозненцы сейчас в таком положении, что им некуда деваться. Поэтому они приложат все усилия, чтобы выиграть», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).