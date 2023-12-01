Семшов считает, что спокойствие за свое будущее пойдет на пользу форварду «Динамо» Тюкавину

Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин подписал новый контракт с московской командой.

«Безусловно, когда ты подписываешь на долгосрочный контракт лидера, это говорит о том, что ему спокойно за свое будущее. И клуб делает ставку на своего воспитанника. Уже сейчас его лидирующие позиции на футбольном поле и в команде говорят о том, что это игрок с большим потенциалом, и потенциал его будет расти. Он прибавляет каждый сезон. Настырный, наглый по-спортивному, с большим желанием выходит на футбольное поле», — приводит ТАСС слова Семшова.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.