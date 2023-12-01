В «Оренбурге» отреагировали на возможный трансфер чилийского нападающего

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном трансфере чилийского форварда «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Если условия окажутся приемлемыми и мы снимем все вопросы, которые у нас есть, то почему нет? Безусловно, в Чили пишут, что идет работа по трансферу, и отправляют его к нам. Есть контакт. Мы работаем в этом вопросе», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В 2023 году 19-летний Томпсон провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

«Коло-Коло» после 28 туров с 51 очком занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Чили.