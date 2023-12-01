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В «Оренбурге» отреагировали на возможный трансфер чилийского нападающего

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном трансфере чилийского форварда «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Если условия окажутся приемлемыми и мы снимем все вопросы, которые у нас есть, то почему нет? Безусловно, в Чили пишут, что идет работа по трансферу, и отправляют его к нам. Есть контакт. Мы работаем в этом вопросе», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В 2023 году 19-летний Томпсон провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

«Коло-Коло» после 28 туров с 51 очком занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Чили.

Источник: РБ Спорт
ФК Оренбург
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
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7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
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 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
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12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
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15
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