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Бышовец считает Осинькина лучшим из тренеров РПЛ, которые занимаются молодежью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер Олимпийской сборной СССР по футболу Анатолий Бышовец оценил работу главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Осинькин — лучший из тренеров, кто занимается молодежью в РПЛ? Думаю, да. Мы видим воспитанников «Чертаново» во многих командах. Эти игроки объединены ментально так же, как объединен по стилю «Зенит» с диаспорой бразильцев. Я помню чертановскую команду со времен Кубка ФНЛ. И сейчас мы видим, что «Крылья Советов» — команда со своим стилем, почерком и уровнем понимания игры», — приводит слова Бышовца Metaratings.

После 21 матча «Крылья Советов» (30 очков) занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22-м туре самарцы дома сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Источник: Metaratings
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Спартак

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