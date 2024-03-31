Какой бог подсказывает Абаскалю состав, с которым «Спартак» весной не забил ни гола и набрал два очка?!

Обозреватель «СЭ» — о ничьей «Спартака» с «Уралом».

С новым словесным мегахитом от Гильермо Абаскаля: «Стартовый состав мне подсказывает бог» — даже и спорить как-то робеешь. Что предъявишь против такого могучего перевода стрелок?

Ну, разве что результаты. И игру. Какого-то неправильного бога слушает по прямому каналу связи главный тренер «Спартака», если команда с таким составом и бюджетом в двух подряд домашних матчах чемпионата России с «Факелом» и «Уралом» набирает одно очко и забивает ноль голов.

Про качество зрелища уже и не упоминаю — тем более что это штука вкусовая. Может, кому и понравилось? Богу, которого слушает Абаскаль, например, — о чем он скажет на следующей встрече с журналистами. И поди возрази. Не ты же со Всевышним общался, а он...

Нет, на голик «Спартак» вчера, по мне, наиграл. Но наиграть — не значит забить. И вообще, словосочетание «наиграть на голик» применительно к красно-белым в домашнем матче с проигравшим четыре предыдущих матча, стоящим на вылет «Уралом» звучит несколько унизительно. В таких встречах надо наигрывать на три-четыре голика.

И 11-метровый удар после фола Дениса Кулакова на Антоне Зиньковском, как мне кажется, был (тут забавно, что сам Зиньковский отрицает факт пенальти, а Сергей Лапочкин уверен, что нога Антона находилась на линии штрафной, а значит — точка), но и это «Спартаку» не оправдание. Потому что не имеет права такая команда играть без царя в голове, не имеет права быть хронически беспомощной в позиционной атаке и не уметь вскрывать оборону соперников такого уровня, не имеет права за девять туров до конца первенства забить ноль голов со штрафных и угловых, над чем смеется уже, по-моему, вся лига. Если все это — не работа тренера, то что?

Не может быть оправдания и в том, что этот самый виртуальный голик, очень возможно, забил бы Квинси Промес. Как это он делал в «Спартаке» многие десятки раз.

Наделав невообразимую кучу глупостей, голландец сейчас сидит, обритый наголо (эти подробности мы знаем из материала в De Telegraaf), в многоместной камере дубайской тюрьмы, и о нем применительно к сегодняшнему дню «Спартака», вероятно, надо забыть, из-за чего клуб и перестал платить ему зарплату. При этом Квинси — по-прежнему лучший снайпер и ассистент команды в сезоне.

Не может вся игра на что-то претендующей команды в атаке строиться на одном 32-летнем футболисте, которого даже второй раз брали в «Спартак» уже при одном (не связанном с наркотиками) заведенном на него уголовном деле. Из-за этого и выплаты «Аяксу» красно-белые согласились произвести не все сразу, а ежегодно — подстраховываясь на случай, если они в какой-то момент останутся без него. Возвращение Промеса в «Спартак» с футбольной точки зрения оправдалось на все сто — но такое впечатление, что по части поведения и взаимоотношений с окружающей действительностью он не взрослеет, а, наоборот, превращается в отпетого персонажа из молодежных амстердамских банд.

«Спартаку» надо учиться жить без Промеса. Тем более что все остальные важные игроки — на месте. И когда они ухитряются не забить ни «Факелу», ни «Уралу» («Зениту» в Питере как раз простительно), оставаясь единственным клубом РПЛ, ни разу не отметившимся на табло после рестарта чемпионата, — это полный отстой. Хоть без Промеса, хоть с составом, который Абаскалю подсказал бог. Или тот, кто себя за него выдает.

Владимиру Григорьевичу Федотову, со дня смерти которого за день до матча «Спартак» — «Урал» исполнилось 15 лет, за такую результативность было бы стыдно, и он дал бы всей группе атаки, как когда-то Роману Павлюченко, «по мордульке», и правильно бы сделал.

Добрейшего Григорьича болельщики «Спартака» с радостью вспоминают через 15 лет после смерти и через 17 — после ухода из команды. Хотя и чемпионом с ней он не был, и вообще рекорд ЦСКА по числу матчей за команду в чемпионате СССР установил, и золото первенства Союза армейцам своим дублем в ташкентской переигровке 1970 года с «Динамо» обеспечил. Вспоминают его пресс-конференции в стихах («Но есть и Божий суд, наперсники разврата!»), гимн Лиги чемпионов в виде звонка на телефоне, любовь к игрокам и со стороны игроков.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что-то мне подсказывает, что Абаскаля через 17 лет болельщики «Спартака» вспоминать не будут никак. Разве что — «ну, был такой тренер». Хотя он заканчивает уже второй полный сезон, что для красно-белых с их постоянным непостоянством — большая роскошь. Вот только развитие и поступательное движение из этих двух лет было только первые полгода. Далее — топтание на месте и неизменный круговорот из хороших, средних и отвратительных матчей.

Уже ясно, что до конца сезона Абаскаля не уволят, хотя смысла в его пребывании в команде уже нет никакого — лучше бы его преемнику дали время до конца сезона освоиться и разобраться в игроках, и следующий он начал бы не с нуля. Но если в «Лукойле» решили делать все наоборот по сравнению с Леонидом Федуном — значит, так тому и быть. Позиционной атаке — отсутствовать. Голам со стандартов — не забиваться.

При далеко не самом жутком весеннем календаре меньше «Спартака» с его двумя очками (при нуле голов) набрали пока только «Крылья Советов», «Урал», а также проведшие по два матча «Локомотив» и «Рубин». По победе есть даже у «Оренбурга» с «Балтикой», три ничьих — у «Сочи».

Но случится в ближайших турах какой-нибудь один удачный матч — и снова проснутся те, кто заявит, что «Спартак», если не продлит тренера, потеряет одного из самых перспективных специалистов на континенте.