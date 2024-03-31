Какой бог подсказывает Абаскалю состав, с которым «Спартак» весной не забил ни гола и набрал два очка?!
С новым словесным мегахитом от Гильермо Абаскаля: «Стартовый состав мне подсказывает бог» — даже и спорить как-то робеешь. Что предъявишь против такого могучего перевода стрелок?
Ну, разве что результаты. И игру. Какого-то неправильного бога слушает по прямому каналу связи главный тренер «Спартака», если команда с таким составом и бюджетом в двух подряд домашних матчах чемпионата России с «Факелом» и «Уралом» набирает одно очко и забивает ноль голов.
Про качество зрелища уже и не упоминаю — тем более что это штука вкусовая. Может, кому и понравилось? Богу, которого слушает Абаскаль, например, — о чем он скажет на следующей встрече с журналистами. И поди возрази. Не ты же со Всевышним общался, а он...
Нет, на голик «Спартак» вчера, по мне, наиграл. Но наиграть — не значит забить. И вообще, словосочетание «наиграть на голик» применительно к красно-белым в домашнем матче с проигравшим четыре предыдущих матча, стоящим на вылет «Уралом» звучит несколько унизительно. В таких встречах надо наигрывать на три-четыре голика.
И 11-метровый удар после фола Дениса Кулакова на Антоне Зиньковском, как мне кажется, был (тут забавно, что сам Зиньковский отрицает факт пенальти, а Сергей Лапочкин уверен, что нога Антона находилась на линии штрафной, а значит — точка), но и это «Спартаку» не оправдание. Потому что не имеет права такая команда играть без царя в голове, не имеет права быть хронически беспомощной в позиционной атаке и не уметь вскрывать оборону соперников такого уровня, не имеет права за девять туров до конца первенства забить ноль голов со штрафных и угловых, над чем смеется уже, по-моему, вся лига. Если все это — не работа тренера, то что?
Не может быть оправдания и в том, что этот самый виртуальный голик, очень возможно, забил бы Квинси Промес. Как это он делал в «Спартаке» многие десятки раз.
Наделав невообразимую кучу глупостей, голландец сейчас сидит, обритый наголо (эти подробности мы знаем из материала в De Telegraaf), в многоместной камере дубайской тюрьмы, и о нем применительно к сегодняшнему дню «Спартака», вероятно, надо забыть, из-за чего клуб и перестал платить ему зарплату. При этом Квинси — по-прежнему лучший снайпер и ассистент команды в сезоне.
Не может вся игра на что-то претендующей команды в атаке строиться на одном 32-летнем футболисте, которого даже второй раз брали в «Спартак» уже при одном (не связанном с наркотиками) заведенном на него уголовном деле. Из-за этого и выплаты «Аяксу» красно-белые согласились произвести не все сразу, а ежегодно — подстраховываясь на случай, если они в какой-то момент останутся без него. Возвращение Промеса в «Спартак» с футбольной точки зрения оправдалось на все сто — но такое впечатление, что по части поведения и взаимоотношений с окружающей действительностью он не взрослеет, а, наоборот, превращается в отпетого персонажа из молодежных амстердамских банд.
«Спартаку» надо учиться жить без Промеса. Тем более что все остальные важные игроки — на месте. И когда они ухитряются не забить ни «Факелу», ни «Уралу» («Зениту» в Питере как раз простительно), оставаясь единственным клубом РПЛ, ни разу не отметившимся на табло после рестарта чемпионата, — это полный отстой. Хоть без Промеса, хоть с составом, который Абаскалю подсказал бог. Или тот, кто себя за него выдает.
Владимиру Григорьевичу Федотову, со дня смерти которого за день до матча «Спартак» — «Урал» исполнилось 15 лет, за такую результативность было бы стыдно, и он дал бы всей группе атаки, как когда-то Роману Павлюченко, «по мордульке», и правильно бы сделал.
Добрейшего Григорьича болельщики «Спартака» с радостью вспоминают через 15 лет после смерти и через 17 — после ухода из команды. Хотя и чемпионом с ней он не был, и вообще рекорд ЦСКА по числу матчей за команду в чемпионате СССР установил, и золото первенства Союза армейцам своим дублем в ташкентской переигровке 1970 года с «Динамо» обеспечил. Вспоминают его пресс-конференции в стихах («Но есть и Божий суд, наперсники разврата!»), гимн Лиги чемпионов в виде звонка на телефоне, любовь к игрокам и со стороны игроков.
Что-то мне подсказывает, что Абаскаля через 17 лет болельщики «Спартака» вспоминать не будут никак. Разве что — «ну, был такой тренер». Хотя он заканчивает уже второй полный сезон, что для красно-белых с их постоянным непостоянством — большая роскошь. Вот только развитие и поступательное движение из этих двух лет было только первые полгода. Далее — топтание на месте и неизменный круговорот из хороших, средних и отвратительных матчей.
Уже ясно, что до конца сезона Абаскаля не уволят, хотя смысла в его пребывании в команде уже нет никакого — лучше бы его преемнику дали время до конца сезона освоиться и разобраться в игроках, и следующий он начал бы не с нуля. Но если в «Лукойле» решили делать все наоборот по сравнению с Леонидом Федуном — значит, так тому и быть. Позиционной атаке — отсутствовать. Голам со стандартов — не забиваться.
При далеко не самом жутком весеннем календаре меньше «Спартака» с его двумя очками (при нуле голов) набрали пока только «Крылья Советов», «Урал», а также проведшие по два матча «Локомотив» и «Рубин». По победе есть даже у «Оренбурга» с «Балтикой», три ничьих — у «Сочи».
Но случится в ближайших турах какой-нибудь один удачный матч — и снова проснутся те, кто заявит, что «Спартак», если не продлит тренера, потеряет одного из самых перспективных специалистов на континенте.
Который тем более обладает таким бесценным эксклюзивом, как стартовый состав от Бога.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5