Судья Казарцев не захотел ничего объяснять «Спартаку» после матча с «Сочи»

Главный арбитр матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев после матча отказался от общения с журналистами и покинул стадион на автомобиле.

Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко.

Михаил Ходырев, заместитель гендиректора «Спартака» и бывший арбитр, отвечающий в клубе за судейское направление, — о разговоре с Казарцевым после матча.

— Если полиграф поможет бороться с судейскими ошибками... Были ли ошибки сегодня? На мой взгляд — да, — сказал Ходырев на YouTube-канале журналиста Артема Локалова. — В случае первого пенальти — есть разные мнения на это счет, а второй — там близко не было. Намека не было. Считаю, что сама идея ВАР была дискредитирована сегодня. Казарцев не захотел объяснять свое решение... Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило — сказать вам не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза, как бывшему арбитру.

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