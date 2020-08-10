«Хватит терпеть издевательства». Фанаты «Спартака» о скандальном судействе и заявлении Федуна

«Спартак» упустил победу над «Сочи» (2:2) в матче 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко.

«Спартак» — «Сочи»: Казарцев назначил «левый» пенальти

Владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» взорвал настоящую информационную бомбу: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас». Полностью заявление можно прочитать — здесь.

Болельщики «Спартака» эмоционально отреагировали на итоги матча в комментариях под постом клуба в Instagram:

daniil_levin177: Хватит терпеть издевательства.

kirj1: Леонид Федун держи слово, снимай команду.

kuznetsovyurij: Заявиться в чемпионат Сербии, и играть там! А РФС пусть затылок чешет.

timmi_aleshin: Ребята вы молодцы, держитесь. Я бы просто психанул и увел команду с поля.

andreich2192_fcsm: Спартак был, есть и будет Великим и народным, а народную любовь не купишь.

yegorsid: Было бы смешно, если бы не было так грустно! Наш чемпионат и без того унылое зрелище, так его ещё и судьи добивают, причем так нагло, что сразу не поймёшь, это РПЛ или 2-ой дивизион.

za.kokorina: Судья лучший игрок матча.

renatshay: Бороться, довести до конца, не проглотить нелепые объяснения! Подключить все ресурсы, а том числе правоохранительные органы, если нужно, пусть проверяют судью, весь судейский департамент! Только так, только борьба!

kuzminsla_va: Пусть ФИФА присылает иностранных судей. А Кашшаи со своей сворой пусть на рынок идёт арбузами торговать...

seidov_a: Если мы будем идти на матчи и продолжать возмущаться в соц сетях ничего не поменяется. Только снятие может заставить их играть по честному и дать переигровку.