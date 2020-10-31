«Стыдно за таких людей». Валерий Карпин — о российском судействе
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:0) высказался о судействе в чемпионате России.
— По поводу судейства в сегодняшнем матче ничего говорить не буду, — Карпин отказался комментировать эпизод, в котором был удален защитник ростовчан Деннис Хаджикадунич. — У нас много говорят о судействе, судей отстраняют, меняют наказания. Я увидел ролик об игре «Чертанова» и «Чайке», там работал Турбин, который судил нас в матче с «Сочи». Мне даже стало стыдно за ближнего. Стыдно за таких людей. (Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.