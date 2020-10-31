РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Стыдно за таких людей». Валерий Карпин — о российском судействе

19:10
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов».
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов».
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:0) высказался о судействе в чемпионате России.

— По поводу судейства в сегодняшнем матче ничего говорить не буду, — Карпин отказался комментировать эпизод, в котором был удален защитник ростовчан Деннис Хаджикадунич. — У нас много говорят о судействе, судей отстраняют, меняют наказания. Я увидел ролик об игре «Чертанова» и «Чайке», там работал Турбин, который судил нас в матче с «Сочи». Мне даже стало стыдно за ближнего. Стыдно за таких людей. (Олег Кошелев)

Спартак — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир