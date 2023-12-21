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Сегодня, 13:39

Стрепетов считает, что российским специалистам нужно доказывать свою состоятельность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт, бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о работе иностранных тренеров Владимира Ивича и Марцела Лички, чьи команды «Краснодар» и «Динамо» сейчас находятся в лидирующей тройке РПЛ.

«Российским специалистам нужно доказывать свою состоятельность. Помимо Ивича в «Краснодаре», вы посмотрите, что сделал с московским «Динамо» Марцел Личка. Мое мнение, что эта команда готова также бороться за чемпионство. Мы часто говорили, что все молодые и перспективные там, с задатками хорошими, но «Динамо» не хватало уверенности в своих силах. А сейчас это уверенная, мощная команда. Они поставили цель, и мы видим, что они уже разогнались к чемпионству. Если б не эти потерянные необязательно два очка в Воронеже, они бы были в двух очках всего от «Зенита». И это заслуга Лички. Отчетливо видно, как строится команда, как она играет, как она дисциплинированна. Так что два эти зарубежных специалиста показывают свою огромную состоятельность», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Динамо» — на третьем месте (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-rossijskim-spetsialistam-nuzhno-dokazy-vat-svoyu-sostoyatel-nost/
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Марцел Личка
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Стал известен первый соперник «Спартака» на зимних сборах
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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