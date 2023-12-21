Стал известен первый соперник «Спартака» на зимних сборах

Первым соперником «Спартака» на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ станет местная «Аль-Джазира», сообщает сайт красно-белых.

22 января после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность «Спартак» отправится в ОАЭ, а 3 февраля в Дубае проведет первый товарищеский матч на сборах против «Аль-Джазиры». Соперник — трехкратный победитель чемпионата ОАЭ, за команду выступает чемпион и обладатель Суперкубка России в составе «Спартака» Фернандо.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.