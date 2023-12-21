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Сегодня, 14:10

Орлов: «Станет ли Сафонов наследником Акинфеева? Посмотрим, как он будет играть в 37 лет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал лучшего вратаря РПЛ в первой части сезона.

— Итак, в воротах — Матвей Сафонов. В этой части сезона он сыграл надежнее остальных. При этом я бы не сказал, что он на голову выше своих визави. Считаю, Лантратов его подпирает. Однако краснодарец опытнее и дольше играет в клубе, который претендует на титул или медали. Дольше находится под давлением. Лантратов все-таки не так давно выступает в «Локомотиве».

Способен ли Сафонов стать полноценным наследником Акинфеева? Поживем — увидим. Посмотрим, на каком уровне он будет играть в 37 лет.

Чего пока не хватает Матвею? При всех его достоинствах он порой играет немного авантюрно. По-гусарски. У него же и внешность такая, образ (улыбается). И усы он носит, и бородка у него. Вот и действует он иногда рискованно. А для вратаря главное — рациональность и надежность. Яшин не делал ничего лишнего. Там, где нужно, он ловил мяч намертво, если необходимо отбить в сторону — отбивал. Ничего не придумывал. У Матвея бывает в голове одновременно два решения. И не всегда он выбирает из них оптимальное.

Весной психологическая вратарская устойчивость Сафонова может выйти на первый план в борьбе за титул. Не все футболисты, лидировавшие в чемпионате после первой части сезона, справлялись с давлением и сохраняли голову холодной. Осенью особых проблем с игровой дисциплиной у подопечных Ивича не было. Посмотрим, как сложится в новом году.

Срджан Бабич, Федор Чалов и&nbsp;Эдуард Сперцян. Бабич, а не Эракович. Чалов, а не Тюкавин. Сперцян талантливее Захаряна. Символическая сборная Орлова

Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
РПЛ
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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