Орлов: «Станет ли Сафонов наследником Акинфеева? Посмотрим, как он будет играть в 37 лет»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал лучшего вратаря РПЛ в первой части сезона.
— Итак, в воротах — Матвей Сафонов. В этой части сезона он сыграл надежнее остальных. При этом я бы не сказал, что он на голову выше своих визави. Считаю, Лантратов его подпирает. Однако краснодарец опытнее и дольше играет в клубе, который претендует на титул или медали. Дольше находится под давлением. Лантратов все-таки не так давно выступает в «Локомотиве».
Способен ли Сафонов стать полноценным наследником Акинфеева? Поживем — увидим. Посмотрим, на каком уровне он будет играть в 37 лет.
Чего пока не хватает Матвею? При всех его достоинствах он порой играет немного авантюрно. По-гусарски. У него же и внешность такая, образ (улыбается). И усы он носит, и бородка у него. Вот и действует он иногда рискованно. А для вратаря главное — рациональность и надежность. Яшин не делал ничего лишнего. Там, где нужно, он ловил мяч намертво, если необходимо отбить в сторону — отбивал. Ничего не придумывал. У Матвея бывает в голове одновременно два решения. И не всегда он выбирает из них оптимальное.
Весной психологическая вратарская устойчивость Сафонова может выйти на первый план в борьбе за титул. Не все футболисты, лидировавшие в чемпионате после первой части сезона, справлялись с давлением и сохраняли голову холодной. Осенью особых проблем с игровой дисциплиной у подопечных Ивича не было. Посмотрим, как сложится в новом году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5