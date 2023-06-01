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Сегодня, 16:04

Стипиди: «У Канчельскиса и Мостового то один чего-то недостоин, то другой. Чего они сами добились как тренеры?»

Алина Савинова
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отреагировал на высказывания бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса и экс-футболиста «Сельты» Александра Мостового про тренеров РПЛ.

«На днях прочитал интервью Канчельскиса, где он записал Талалаева в никчемные тренеры. Я не могу понять, почему Андрей, уважаемый мною человек, несет такую чушь. Давайте вернемся в то время, когда «Химки» выходили в премьер-лигу в сезоне-2019/20. Ту команду сделал Талалаев, а Юран пришел вместо него и просто доработал сезон. Ну мы что здесь, дураки, не помним, не слышали и не видели, как все происходило? Про Юрана ничего плохого не могу сказать, он потом хорошо работал. Но в том сезоне именно Талалаев подготовил «Химки» к выходу в премьер-лигу. Почему уважаемые бывшие футболисты Канчельскис и Мостовой считают, что все тренеры вообще слабые? Они так не только про Талалаева говорят: у них и тот чего-то недостоин, и другой недостоин, и третий недостоин. А я хотел бы им сказать: ребята, пусть вам сначала доверят команду хотя бы первой лиги, и покажите, как вы будете здорово с ней работать. Чего они добились как тренеры?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Талалаев тренировал «Кубань», «Росич», «Тамбов», «Крылья Советов», «Ахмат», «Торпедо» и другие команды. На данный момент 50-летний специалист возглавляет «Химки», которые досрочно вылетели из РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005144262_stipidi_kanchelskis_neset_chush_pro_talalaeva_no_on_sam_i_mostovoy_chego_dobilis_kak_treneryi
Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Гленн Бейл

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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