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Сегодня, 15:54

Алексей Медведев: «Не считаю, что медали для «Ростова» — это из области фантастики»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Алексей Медведев высказался о медальной гонке в РПЛ.

«На протяжении долгого времени чемпионата мне симпатичен «Ростов». Он чуть-чуть смазал концовку, а так, Карпин многого добился с провинциальной командой. Мне бы хотелось, чтобы южане финишировали в медалях. Чтобы не только Питер и Москва делили награды. Я не считаю, что медали для «Ростова» — это из области фантастики. Сейчас медали зависят только от него самого. Мы видели, что эта команда может показывать очень зрелищный и результативный футбол. У нее был спад в плане набора очков. Но матч будет решающим, а такие игры всегда непредсказуемы, как, например, кубковый финал», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Медведева.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005144254_aleksey_medvedev_ne_schitayu_chto_zavoevanie_rostovom_medaley_-_iz_oblasti_fantastiki
Алексей Медведев
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РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Александр Соболев

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Спартак

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