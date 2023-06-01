Президент «Торпедо» Савин рассчитывает на возвращение команды в РПЛ через год

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал вылет московской команды из РПЛ.

«В клубе нет упаднических настроений. Безусловно, мы огорчены, что нам не удалось закрепиться в РПЛ. Но мы получили отличные уроки, чтобы через год, когда мы вернемся, уже закрепиться в чемпионате надолго. Мы будем более последовательны в своих решениях и создадим стабильность в клубе и команде», — цитирует Савина Sport24.

По итогам 29 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. В 30-м туре РПЛ автозаводцы сыграют в гостях против «Локомотива». Матч состоится 3 июня.

С марта 2023 года «Торпедо» возглавляет испанский тренер Жозеп Клотет.