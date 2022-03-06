Степашин: «Второй тайм замечательный, спасибо Карасеву за удаление»
Степашин заявил, что второй тайм матча «Динамо» — «Спартак» был замечательный
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:2) отметил, что доволен вторым таймом, и «поблагодарил» главного арбитра Сергея Карасева.
«Второй тайм замечательный, спасибо Карасеву за удаление», — отметил Степашин.
Защитник бело-голубых Гильермо Варела в конце первого тайма получил две желтые карточки и был удален. Кроме того, главный тренер Динамо Сандро Шварц в начале второго тайма получил желтую карточку за подсказки судье.
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|8
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|
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|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
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|18-37
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|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|3
|
|
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Краснодар
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|1
|0
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Александр Соболев
Спартак
|17
|1
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