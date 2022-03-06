Степашин: «Второй тайм замечательный, спасибо Карасеву за удаление»

Степашин заявил, что второй тайм матча «Динамо» — «Спартак» был замечательный

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:2) отметил, что доволен вторым таймом, и «поблагодарил» главного арбитра Сергея Карасева.

«Второй тайм замечательный, спасибо Карасеву за удаление», — отметил Степашин.

Защитник бело-голубых Гильермо Варела в конце первого тайма получил две желтые карточки и был удален. Кроме того, главный тренер Динамо Сандро Шварц в начале второго тайма получил желтую карточку за подсказки судье.