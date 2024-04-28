Сарвели — о поражении от «Спартака»: «Локомотив» проиграл в равной игре»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели оценил игру команды в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

— Проиграли в равной игре. Допустили ошибки, с которых пропустили голы. Команда показала характер, как и всегда. Еще 5-10 минут и смогли бы отыграться. Судейство? Не знаю.

— Какие задачи у «Локомотива»?

— Конечно, у каждого топ-клуба задача быть как можно выше.

— Вы забили первый гол, это была какая-то блокада?

— Блокады никакой не было. Голевые были, не думал. Знал, что это придет.

— Можете подвести итоги перехода в «Локомотив»?

— Безусловно, считаю переход удачным.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.