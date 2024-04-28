«Спартак» — «Локомотив»: видео голов
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 26-го тура чемпионата России — 3:2.
За красно-белых голы забили Тео Бонгонда, Хесус Медина и Даниил Хлусевич. У железнодорожников отличились Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.
44-я минута: Тео Бонгонда — 1:0
51-я минута: Тимур Сулейманов — 1:1
56-я минута: Хесус Медина — 2:1
67-я минута: Даниил Хлусевич — 3:1
71-я минута: Владислав Сарвели — 3:2
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|
|И
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|П
|+/-
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|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Спартак
|26
|12
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|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
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|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
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|7
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|
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|10
|6
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|
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|
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|4
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|
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|6
|8
|11
|19-28
|26
|
13
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|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
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28 тур
29 тур
30 тур
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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