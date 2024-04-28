«Спартак» — «Локомотив»: видео голов

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 26-го тура чемпионата России — 3:2.

За красно-белых голы забили Тео Бонгонда, Хесус Медина и Даниил Хлусевич. У железнодорожников отличились Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

44-я минута: Тео Бонгонда — 1:0

51-я минута: Тимур Сулейманов — 1:1

56-я минута: Хесус Медина — 2:1

67-я минута: Даниил Хлусевич — 3:1

71-я минута: Владислав Сарвели — 3:2

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.