Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Желаю нам и «Химкам» хорошей игры»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился мнением о предстоящем матче с «Химками» в 20-м туре РПЛ.

— Ваши ожидания от матча с «Химками»?

— Хочу увидеть хорошую игру. Желаем ее и нам, и сопернику.

— После возобновления сезона «Ростов» выступает не так хорошо, как осенью. С чем это связываете?

— Это ваше мнение, у нас оно чуть другое. Я удовлетворен результатами команды.

— Пять игроков «Ростова» вызваны в сборную.

— Нас радует, что наши ребята развиваются и попадают в сборную. Не участвовал в переговорах между сборной Армении и Карпиным. Узнал об этом из какой-то передачи по телевизору