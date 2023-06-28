Спортдир «Марселя» Рибалта об интересе к Клаудиньо: «Это фейк»

Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта опроверг интерес клуба к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

«Это фейк. Мы не заинтересованы в этом игроке», — цитирует руководителя Sport24.

Ранее Foot221 сообщал, что «провансальцы» в поисках усиления атаки рассматривают вариант с трансфером Клаудиньо.

В прошлом сезоне 26-летний бразилец провел за «Зенит» 30 матчей, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с питерцами действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.