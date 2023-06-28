Спортдир «Марселя» Рибалта об интересе к Клаудиньо: «Это фейк»
Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта опроверг интерес клуба к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.
«Это фейк. Мы не заинтересованы в этом игроке», — цитирует руководителя Sport24.
Ранее Foot221 сообщал, что «провансальцы» в поисках усиления атаки рассматривают вариант с трансфером Клаудиньо.
В прошлом сезоне 26-летний бразилец провел за «Зенит» 30 матчей, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с питерцами действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Источник: Sport24
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