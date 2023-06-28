Галактионов: «Ребята в «Локомотиве» хорошо приняли Самошникова»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об адаптации новичка команды Ильи Самошникова и рассказал о состоянии футболистов, которые восстанавливаются от травм.
— Как вкатывается в команду Самошников?
— Знакомится с требованиями, с игровыми нюансами, которые предстоит тщательно шлифовать. Готовить определенные нюансы в атаке, обороне. С точки зрения вливания в коллектив, ребята его очень хорошо приняли. Он многих знает. Отношения на сегодня очень хорошие.
— В каком состоянии находится Конти и Фассон?
— Фассон работает без ограничений, в общей группе. Он конкурент на своей позиции. В контрольном матче отыграл полноценный тайм. У него, слава богу, все хорошо. Конти готовится индивидуально.
— Магкеев в каком состоянии сейчас находится?
— Стас проходит реабилитацию, после оперативного вмешательства. Идет плановая подготовка его. Он работает с физиотерапевтами. Не здесь. В другой стране. Все происходит в плановом режиме.
Ранее Галактионов ответил на вопрос о слухах по поводу возможного перехода нападающего «Сочи» Владислава Сарвели в «Локомотив».
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