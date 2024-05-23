Sport24: «Краснодар» интересуется Ерохиным

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может перейти в «Краснодар», сообщает Sport24.

Летом этого года у 34-летнего хавбека истекает контракт с петербургским клубом.

Ерохин уже играл за «Краснодар» с 2011 по 2013 год.

В сезоне-2023/24 футболист отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 25 матчах «Зенита» в РПЛ и Кубке России. Всего за питерский клуб Ерохин провел 156 матчей, забив 31 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 500 тысяч евро.

После 29 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место, набрав 54 очка. «Краснодар» с 53 очками идет третьим.