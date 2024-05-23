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Сегодня, 12:35

Sport24: «Краснодар» интересуется Ерохиным

Виктория Кравченко
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Александр Ерохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может перейти в «Краснодар», сообщает Sport24.

Летом этого года у 34-летнего хавбека истекает контракт с петербургским клубом.

Ерохин уже играл за «Краснодар» с 2011 по 2013 год.

В сезоне-2023/24 футболист отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 25 матчах «Зенита» в РПЛ и Кубке России. Всего за питерский клуб Ерохин провел 156 матчей, забив 31 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 500 тысяч евро.

После 29 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место, набрав 54 очка. «Краснодар» с 53 очками идет третьим.

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Источник: https://sport24.ru/football/news-649838-yerokhin-mozhet-pereyti-v-krasnodar
Александр Ерохин
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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