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Сегодня, 09:00

«Спартак» — «Зенит»: во сколько начало трансляции матча Кубка России

Матч 1/2 финала пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на своем поле примет «Зенит» в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 3 апреля. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире видетрансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 20.15 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне 2023 / 2024 транслируются на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

В этом сезоне команды успели провести два матча в РПЛ. В матче первой половины чемпионата в Москве «Зенит» победил со счетом 3:1. У гостей дубль оформил Вендел, еще один гол забил Матео Кассьерра. У красно-белых отметился Александр Соболев. Во второй половине сезона РПЛ команды сыграли вничью в Санкт-Петербурге — 0:0.

FONBET Кубок России: календарь, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео

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Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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