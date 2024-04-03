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Голенков: «Не выбрал бы Москву для жизни — много суеты. Ростов — более душевный город»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал о преимуществе жизни в Ростове-на-Дону над Москвой.

«Ростов — город более душевный что ли. Нет такой московской суеты. В Ростове особый вайб и особая природа. Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал. Как по мне, здесь много суеты: пробки, трафик. Не могу сказать, что в Ростове маленький трафик, но, по сравнению с Москвой, там все спокойнее», — приводит слова Голенкова Sport24.

24-летний россиянин выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. В текущем сезоне Голенков провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-634904-golenkov-ne-vybralby-moskvu-dlya-zhizni-mnogo-suyety-rostov-boleye-dushevnyy-gorod
ФК Ростов
Егор Голенков
1
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 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
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 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
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 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
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 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
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 Урал 21 5 5 11 19-33 20
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 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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