Голенков: «Не выбрал бы Москву для жизни — много суеты. Ростов — более душевный город»

Форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал о преимуществе жизни в Ростове-на-Дону над Москвой.

«Ростов — город более душевный что ли. Нет такой московской суеты. В Ростове особый вайб и особая природа. Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал. Как по мне, здесь много суеты: пробки, трафик. Не могу сказать, что в Ростове маленький трафик, но, по сравнению с Москвой, там все спокойнее», — приводит слова Голенкова Sport24.

24-летний россиянин выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. В текущем сезоне Голенков провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.