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Широков — о «Зените»: «Вы или играете все время собранно, либо всегда будут проблемы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о проблемах команды в текущем розыгрыше РПЛ.

«По мановению волшебной палочки нельзя собраться в определенный момент матча. Вы или играете все время собранно, либо всегда будут проблемы. Они и есть в этом чемпионате, а впереди игра в Краснодаре еще, хоть там «Зенит» и играет в целом удачно», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в РПЛ. В 22-м туре команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Источник: «РБ Спорт»
Роман Широков
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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Урал – Кр. Советов
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