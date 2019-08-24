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«Спартак» вылетел в Самару на игру против «Крыльев Советов»

18:24
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«Спартак» отправился в Самару на матч 7-го тура российской премьер-лиги против «Крыльев Советов».

Игра пройдет 25 августа года на стадионе «Самара Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» (11 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» (6) на 13-й строчке.

Крылья Советов — Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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