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«Спартак» — «Урал»: Жиго забил четвертый гол в сезоне

16:45
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«Спартак» вышел вперед в матче 9-го тура премьер-лиги против «Урала». Гол с углового на 12-й минуте забил защитник Самюэль Жиго — для француза этот мяч стал четвертым в сезоне, он является лучшим бомбардиром красно-белых. Результативный пас на счету хавбека Зелимхана Бакаева.

Спартак — Урал

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