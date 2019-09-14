«Спартак» — «Урал»: Жиго забил четвертый гол в сезоне
16:45
«Спартак» вышел вперед в матче 9-го тура премьер-лиги против «Урала». Гол с углового на 12-й минуте забил защитник Самюэль Жиго — для француза этот мяч стал четвертым в сезоне, он является лучшим бомбардиром красно-белых. Результативный пас на счету хавбека Зелимхана Бакаева.
? Самуэль Жиго открыл счёт. Это уже четвёртый мяч защитника в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 14, 2019
? #СпартакУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
?"Матч! Клуб"
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/40DPeSiiqI
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 33973Все опросы
Кто виноват в вылете «Спартака» из Лиги Европы?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем