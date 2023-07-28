«Спартак» реализовал около трех тысяч сезонных абонементов

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» рассказал, сколько клуб продал сезонных абонементов.

«На текущий момент клуб продал около 3000 абонементов. Мы хотим, чтобы было продано больше и работаем над этим», — сказал Малышев «СЭ».

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» дома примет «Балтику» 31 июля. Начало — в 19.30 мск.