«Спартак» опроверг информацию о том, что клуб выставил Зобнина на трансфер

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что клуб может расстаться с полузащитником Романом Зобниным.

«Зобнин — один из лидеров «Спартака». Клуб на него рассчитывает и полностью ему доверяет. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности», — сказал Зеленов.

В сезоне-2023/24 29-летний Зобнин провел 6 матчей за «Спартак» и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.