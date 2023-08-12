«РБ Спорт»: «Спартак» может расстаться с Зобниным

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин входит в число футболистов, с которыми красно-белые готовы расстаться, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 29-летний игрок был предложен другим клубам, но пока конкретных предложений по футболисту нет.

В сезоне-2023/24 Зобнин провел 6 матчей за «Спартак» и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.