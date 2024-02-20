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20 февраля, 17:48

«Спартак» разгромил «Абдыш-Ата» из Киргизии в товарищеском матче

Руслан Минаев
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Игроки «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» разгромил «Абдыш-Ата» (Киргизия) в товарищеском матче — 4:0. Встреча проходила в Дубае.

У красно-белых в первом тайме голы забили Даниил Денисов и Леон Классен. В начале второй половины встречи Классен оформил дубль. В концовке матча отметился вышедший на замену Манфред Угальде.

Московский клуб с капитанской повязкой выводил на матч защитник Георгий Джикия.

21 февраля «Спартак» проведет товарищеский матч с «Астаной». 2 марта команда Гильермо Абаскаля сыграет на выезде с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

Товарищеский матч. Клубы

«Спартак» (Россия) — «Абдыш-Ата» (Киргизия) — 4:0 (2:0)

Голы: Денисов, 22 (1:0). Классен, 30 (2:0). Классен, 47 (3:0). Угальде, 84 (4:0).

«Спартак»: Селихов (Свинов, 65), Джикия, Чернов, Маслов (Пруцев, 65), Классен, Рябчук, Зиньковский (Мозес, 61), Игнатов (Промес, 79), Денисов, Зорин, Соболев (Угальде, 79).

20 февраля. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».

Товарищеские матчи. Клубы.
20 февр, 16:00. Jabal Ali (Дубай)
Спартак
4:0
Абдыш-Ата
Футбол
ФК Спартак (Москва)
14
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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