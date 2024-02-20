«Спартак» разгромил «Абдыш-Ата» из Киргизии в товарищеском матче

«Спартак» разгромил «Абдыш-Ата» (Киргизия) в товарищеском матче — 4:0. Встреча проходила в Дубае.

У красно-белых в первом тайме голы забили Даниил Денисов и Леон Классен. В начале второй половины встречи Классен оформил дубль. В концовке матча отметился вышедший на замену Манфред Угальде.

Московский клуб с капитанской повязкой выводил на матч защитник Георгий Джикия.

21 февраля «Спартак» проведет товарищеский матч с «Астаной». 2 марта команда Гильермо Абаскаля сыграет на выезде с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

Товарищеский матч. Клубы

«Спартак» (Россия) — «Абдыш-Ата» (Киргизия) — 4:0 (2:0)

Голы: Денисов, 22 (1:0). Классен, 30 (2:0). Классен, 47 (3:0). Угальде, 84 (4:0).

«Спартак»: Селихов (Свинов, 65), Джикия, Чернов, Маслов (Пруцев, 65), Классен, Рябчук, Зиньковский (Мозес, 61), Игнатов (Промес, 79), Денисов, Зорин, Соболев (Угальде, 79).

20 февраля. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».