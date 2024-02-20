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20 февраля, 17:44

Роднина: «Я поражаюсь! Мы только и рассматриваем вопрос: пить пиво на стадионах или не пить»

Роднина поделилась мнением о возможном возвращении пива на футбольные стадионы
Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о возможном возвращении пива на футбольные стадионы.

«Я вот поражаюсь! Мы с комитетом по спорту и минздравом только и рассматриваем вопрос: пить пиво на стадионах или не пить, брать деньги у букмекерских компаний или нет. Хорошо бы рассматривать проекты, которые связаны с развитием спорта в нашей стране, а не данные инициативы.

Уже устали мы от этого проекта! Сколько можно?! Какое это имеет отношение к спорту? Пить пиво во время футбольного матча или нет — как это связано с вопросами спорта? Если футбольные клубы говорят, что для них это прибыль, то за все тридцать лет, которые существует профессиональный спорт в России, хорошо бы им было научиться зарабатывать деньги. Если наши футбольные клубы, конечно, считают себя профессиональными», — приводит слова Родниной Sport24.

В России запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Источник: Sport24
Футбол
Ирина Роднина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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 6
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 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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