Роднина: «Я поражаюсь! Мы только и рассматриваем вопрос: пить пиво на стадионах или не пить»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о возможном возвращении пива на футбольные стадионы.

«Я вот поражаюсь! Мы с комитетом по спорту и минздравом только и рассматриваем вопрос: пить пиво на стадионах или не пить, брать деньги у букмекерских компаний или нет. Хорошо бы рассматривать проекты, которые связаны с развитием спорта в нашей стране, а не данные инициативы.

Уже устали мы от этого проекта! Сколько можно?! Какое это имеет отношение к спорту? Пить пиво во время футбольного матча или нет — как это связано с вопросами спорта? Если футбольные клубы говорят, что для них это прибыль, то за все тридцать лет, которые существует профессиональный спорт в России, хорошо бы им было научиться зарабатывать деньги. Если наши футбольные клубы, конечно, считают себя профессиональными», — приводит слова Родниной Sport24.

В России запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.