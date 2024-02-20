Алекс: «Бился за футболку «Спартака», как за свою семью»

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини рассказал, о чем жалеет после ухода из московского клуба.

«У нас сложился идеальный союз, я бился за футболку, как за свою семью. Я об одном жалею в своей карьере, что не получилось взять трофей со «Спартаком». Уверен, что, когда вернусь в Россию, будет что-то необыкновенное», — заявил Алекс на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Ранее Алекс назвал Валерия Карпина особенным тренером. Он также признался, что хотел бы работать вместе со специалистом.

Бразилец играл за «Спартак» в 2009 году, когда команду возглавлял Карпин. Он завершил карьеру в «Интернасьонале» в январе 2017 года в возрасте 34 лет.