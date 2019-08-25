Солист группы «Руки Вверх» и друг вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Сергей Жуков присутствует на матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата». Встреча проходит в Москве на «ВЭБ Арене». Жуков сидит в ложе прессы вместе с детьми.

Новый конский корреспондент, где работал раньше хз pic.twitter.com/FYdwu1sRzI — Александр Рогулев (@a_rogulev) August 25, 2019