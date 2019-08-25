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Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков на матче ЦСКА — «Ахмат». Фото

16:32
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Солист группы «Руки Вверх» и друг вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Сергей Жуков присутствует на матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата». Встреча проходит в Москве на «ВЭБ Арене». Жуков сидит в ложе прессы вместе с детьми.

ЦСКА — Ахмат

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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