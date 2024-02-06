«Сочи» находится в шаге от подписания игрока сборной Марокко

Левый защитник «Видада» и сборной Марокко Яхья Аттият-Аллах близок к тому, чтобы пополнить состав «Сочи» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

Согласно данным источника, 28-летний футболист успешно прошел медосмотр в российском клубе. В скором времени «барсы» официально объявят о заключении контракта с игроком, который будет рассчитан на два с половиной года.

Всего за сборную Марокко Аттият-Аллах провел 16 матчей, отметившись одной результативной передачей.