«Сочи» находится в шаге от подписания игрока сборной Марокко
Левый защитник «Видада» и сборной Марокко Яхья Аттият-Аллах близок к тому, чтобы пополнить состав «Сочи» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.
Согласно данным источника, 28-летний футболист успешно прошел медосмотр в российском клубе. В скором времени «барсы» официально объявят о заключении контракта с игроком, который будет рассчитан на два с половиной года.
Всего за сборную Марокко Аттият-Аллах провел 16 матчей, отметившись одной результативной передачей.
Источник: Sport24.ru
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|17
|
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|3
|6
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15
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|18
|3
|4
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|12-24
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|
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|18
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|2
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Александр Соболев
Спартак
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|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
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|1
|5
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