Агент Тормены поделился мнением о выступлении игрока за «Краснодар»

Агент защитника «Краснодара» Витора Тормены Рафаэль Норманд рассказал, что думает об игре своего клиента в российском клубе.

«Витор проводит отличный сезон с «Краснодаром», он сразу же стал важным игроком команды. Уверен, во втором круге Тормена проявит себя еще лучше. Он хочет помочь «Краснодару» завоевать титул», — цитирует анента «РБ Спорт».