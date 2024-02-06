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Витюгов: «Когда играл против Мбаппе, не было мысли, что это супертоп»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал, как играл против форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

— В одном из детских турниров вы играли против Мбаппе. Правда ли это? Не каждый в нашем футболе против него играл.

«Я с вами согласен, но как минимум Саша Головин против него играет. Вообще, я вам больше скажу: мы Мбаппе обыгрывали с чертановской академией. Это был турнир во Франции, в Монтегю. Мы обыграли «Монако» со счетом 1:0. В том составе играл Киллиан Мбаппе. У меня есть видеоподборка нескольких эпизодов, где он по-настоящему разбирается, показывает свой класс и чуть-чуть возит нас. Но на тот момент у меня не было мысли, что это будущий супертоп», — сказал Витюгов Metaratings.ru.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Эпохальный трансфер Мбаппе в «Реал» все-таки состоится. Этот переход пойдет на пользу всему футболу

Источник: https://metaratings.ru/news/vityugov-igral-protiv-mbappe-ne-bylo-mysli-chto-eto-supertop-331430/
Килиан Мбаппе
ФК Крылья Советов (Самара)
Максим Витюгов
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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