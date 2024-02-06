Витюгов: «Когда играл против Мбаппе, не было мысли, что это супертоп»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал, как играл против форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

— В одном из детских турниров вы играли против Мбаппе. Правда ли это? Не каждый в нашем футболе против него играл.

«Я с вами согласен, но как минимум Саша Головин против него играет. Вообще, я вам больше скажу: мы Мбаппе обыгрывали с чертановской академией. Это был турнир во Франции, в Монтегю. Мы обыграли «Монако» со счетом 1:0. В том составе играл Киллиан Мбаппе. У меня есть видеоподборка нескольких эпизодов, где он по-настоящему разбирается, показывает свой класс и чуть-чуть возит нас. Но на тот момент у меня не было мысли, что это будущий супертоп», — сказал Витюгов Metaratings.ru.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

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