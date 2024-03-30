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Смородская: «Карпин — топ-тренер по меркам РПЛ, светлая голова»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высоко оценила тренерские навыки Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов».

«Ростов» умеет выигрывать матчи за счет тренерской мысли. Далеко не все команды РПЛ могут этим похвастаться. Карпин — топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова», — цитирует «РБ Спорт» слова Смородской.

29 марта «Ростов» на выезде обыграл «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (4:1). Команда Карпина поднялась на 7-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год. 

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Ольга Смородская
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Зенит

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П
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Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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