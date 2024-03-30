Игроки «Ростова» возложили цветы к мемориалу возле «Крокус Сити Холла»

Игроки и тренерский штаб «Ростова» посетили мемориал погибшим и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ростовская команда возложила цветы и почтила память погибших.

«Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сил вам и мужества! Мы все поддерживаем вас!» — говорится в сообщении клуба.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. 29-го числа игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч 22-го тура РПЛ в футболках с изображением журавлей в память о жертвах в «Крокусе».