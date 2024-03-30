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Сегодня, 13:16

Кобелев оценил шансы «Динамо» на чемпионство после поражения от «Ростова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал крупное поражение бело-голубых от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура РПЛ.

«Осенью все писали, что «Динамо» претендент (на чемпионство), и после возобновления чемпионата тоже, но стоило один раз проиграть, и все задают вопрос: а претендент ли «Динамо»? Одна треть впереди и может быть все, что угодно. У «Динамо» впереди много серьезных соперников. Конечно, нельзя терять очки в матчах с командами из второй половины турнирной таблицы», — цитирует Кобелева Metaratings.

После поражения от «Ростова» команда Марцела Лички с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Спартак

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Зенит

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Пари Нижний Новгород

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