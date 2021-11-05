Смородская: «Пусть «Спартак» подает в суд. Извиняться я не хочу»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на то, что «Спартак» намерен подать на нее в суд.
Ранее Смородская в интервью Sport24 заявила, что после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1) «Спартак» можно назвать клубом расистов. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не оставит ее слова без внимания.
«Пусть подают в суд. Что я могу сказать? Извиняться не хочу», — цитирует Смордскую «РБ Спорт».
Игроки московского клуба не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед встречей в Англии.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-pust-spartak-podaet-v-sud-izvinyat-sya-ya-ne-hochu/
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