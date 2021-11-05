«Локомотив» и «Арсенал» сыграли вничью в матче молодежных команд
«Локомотив» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче молодежных команд. Встреча 15-го тура закончилась со счетом 1:1.
М-Лига
15-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:1 (0:0)
Голы: Косогоров, 52 — в свои ворота (0:1). Елисеенко, 90+3 (1:1).
Судья: Зобов (Луховицы).
5 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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