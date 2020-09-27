Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу железнодорожников над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Единственный мяч во встреча забил Федор Смолов.

«Федор (Смолов — прим. «СЭ») зарешал, Влад Игнатьев в огне, ну и Антон Миранчук в порядке. Есть еще порох у парней», — написал Геркус в Twitter.