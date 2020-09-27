«Смолов зарешал, Игнатьев в огне». Геркус — о победе «Локомотива» над ЦСКА
22:23
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу железнодорожников над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Единственный мяч во встреча забил Федор Смолов.
«Федор (Смолов — прим. «СЭ») зарешал, Влад Игнатьев в огне, ну и Антон Миранчук в порядке. Есть еще порох у парней», — написал Геркус в Twitter.
Федор зарешал. Влад Игнатьев в огне, ну и Антон Миранчук в порядке. Есть ещё порох у парней— Илья Геркус (@ilgerkus) September 27, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи