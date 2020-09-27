РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Смолов зарешал, Игнатьев в огне». Геркус — о победе «Локомотива» над ЦСКА

22:23
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу железнодорожников над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Единственный мяч во встреча забил Федор Смолов.

«Федор (Смолов — прим. «СЭ») зарешал, Влад Игнатьев в огне, ну и Антон Миранчук в порядке. Есть еще порох у парней», — написал Геркус в Twitter.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5782
Все опросы
Фол на Азмуне в матче «Зенит» — «Уфа»: пенальти или штрафной?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир