Комиссия РПЛ не выявила травмоопасных участков на газоне стадиона «Фишт»

Комиссия Тинькофф РПЛ проверила газон стадиона «Фишт» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«29 сентября комиссия РФС и РПЛ провела проверку качества газона стадиона «Фишт», не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля, — говорится в сообщении. — Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются. Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля.

Агрономы стадиона «Фишт» проводят все необходимые мероприятия по улучшению качества травяного покрытия. Комиссия отметила положительную динамику его восстановления и дала рекомендации сотрудникам арены и клуба. Представители «Фишта» будут ежедневно предоставлять фотоотчеты, чтобы лига могла контролировать динамику улучшения качества газона».

В ходе матча 9-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» состояние поля вызвало серьезную озабоченность со стороны РПЛ. Об этом ранее сообщили в организации.