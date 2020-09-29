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Комиссия РПЛ не выявила травмоопасных участков на газоне стадиона «Фишт»

19:28
Стадион &quot;Фишт&quot; в Сочи. Фото Википедия.
Стадион &quot;Фишт&quot; в Сочи. Фото Википедия.
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Комиссия Тинькофф РПЛ проверила газон стадиона «Фишт» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«29 сентября комиссия РФС и РПЛ провела проверку качества газона стадиона «Фишт», не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля, — говорится в сообщении. — Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются. Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля.

Агрономы стадиона «Фишт» проводят все необходимые мероприятия по улучшению качества травяного покрытия. Комиссия отметила положительную динамику его восстановления и дала рекомендации сотрудникам арены и клуба. Представители «Фишта» будут ежедневно предоставлять фотоотчеты, чтобы лига могла контролировать динамику улучшения качества газона».

В ходе матча 9-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» состояние поля вызвало серьезную озабоченность со стороны РПЛ. Об этом ранее сообщили в организации.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/662

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