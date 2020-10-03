В РФС признали верным решение Вилкова не ставить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение главного судьи матча 9-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (0:1) Михаила Вилкова не назначать пенальти в ворота железнодорожников в первом тайме встречи.

«ПФК ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ФК «Локомотив» на 29-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Локомотив» на 29-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что касание мяча рукой игрока происходит после его осознанной игры ногой в мяч. В первой части игрового эпизода футболист ФК «Локомотив» Даниил Куликов отчетливо наносит удар по мячу своей голенью, это действие выполняется им по собственной инициативе и не является случайным касанием.

Далее данный игрок теряет равновесие и координацию движений, что происходит по двум причинам: его изначальная попытка подстроиться под мяч и нанести удар по нему ногой, а также действия игрока атакующей команды Николы Влашича, который своим левым бедром и стопой подбивает опорную ногу защитника, разворачивая тем самым его тело.

Во второй части эпизода мяч касается руки футболиста ФК «Локомотив» Даниила Куликова непосредственно от собственного тела. Рука в этот момент находится в естественном положении, а дальнейшее ее движение также естественно для человека, пытающегося сохранить равновесие стоя на одной ноге в противоборстве с нападающим.

Комиссия считает, что судья правильно определил нарушение правил игры в атаке со стороны игрока ПФК ЦСКА Николы Влашича", — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.