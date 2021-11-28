Слуцкий назвал причину поражения «Рубина» в матче с «Динамо»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:3).
«К сожалению, не справились с «Динамо» на стандартах. Без Абильдгора достаточно тяжело выигрывать верх, потому что у нас остается только три высокорослых игрока: Тальби, Уремович и Онугха. Не справились прежде всего со стандартами «Динамо».
Плюс — индивидуальные ошибки достаточно грубые сделали ситуацию такой, что сложно было играть. Большую часть игрового времени по качеству игры и взаимодействиям у меня не было вопросов к игрокам стартового состава», — сказал Слуцкий.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» идет на девятом месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю