Слуцкий рассказал, что Костюков получил перелом в матче против «Динамо»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о серьезности травмы полузащитника Михаила Костюкова, которую футболист получил в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:3).
— Страшная травма Костюкова. Какая информация есть на данный момент?
— Точно перелом. Сейчас вопрос в том, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора смотрят и принимаем решение, где делать операцию.
— Что в таких случаях в раздевалке говорить игроках?
— Все футболисты, профессиональные спортсмены. Спорт никому не добавляет здоровья — это известный факт.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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