Слуцкий рассказал, что Костюков получил перелом в матче против «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о серьезности травмы полузащитника Михаила Костюкова, которую футболист получил в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:3).

— Страшная травма Костюкова. Какая информация есть на данный момент?

— Точно перелом. Сейчас вопрос в том, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора смотрят и принимаем решение, где делать операцию.

— Что в таких случаях в раздевалке говорить игроках?

— Все футболисты, профессиональные спортсмены. Спорт никому не добавляет здоровья — это известный факт.